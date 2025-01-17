تحديد خريطة شوارع رئيسية سيبدأ العمل على فتحها بعد وقف العدوان في غزة

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الوكيل الإخباري- حدد مجلس الوزراء والهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين، خريطة الشوارع الرئيسية في قطاع غزة، التي سيبدأ العمل على فتحها فور وقف العدوان. اضافة اعلان





ويأتي ذلك انطلاقاً من واجبها الإنساني، وبناء على توجيهات رئيس الوزراء محمد مصطفى، وبالتعاون مع هيئة الصناديق العربية والإسلامية ووزارة الدولة لشؤون الإغاثة، حيث ستباشر الهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين AIOCP فور بدء سريان وقف إطلاق النار، بتوفير الآليات المناسبة لفتح وتسوية وإزالة الركام من الطرق الرئيسية لمدينة غزة وجباليا كمرحلة أولى لتسهيل عودة الفلسطينيين إلى شمال غزة، وبالتنسيق مع بلديتي غزة وجباليا.



وتشمل الشوارع والمفترقات التي سيتم فتحها في المرحلة الأولى في مدينة غزة: مفترق النابلسي، ودوار الـ17، ومفترق الشاليهات، ومفترق الميناء، ومفترق أبو حصيرة، ودوار أنصار، ومفترق الصناعة، ومفترق الطيران، ومفترق الدحدوح، ومفترق دولة، ومفترق فلسطين.



وفي جباليا تشمل الخريطة: مفترق زمو، ومفترق حمودة، ومفترق زايد، ومفترق الترنس، ومفترق الحلبي، ومفترق أبو شرخ، ومفترق الاتصالات، ومفترق بيت لاهيا العام، ومفترق الصاروخ، ومفترق الأمن العام، ومفترق المشتل، ومفترق البحر ومفترق التوام.