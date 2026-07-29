تحذير أممي من تفاقم عنف المستوطنين في الضفة الغربية

ووفقا لـ(رويترز)، حثّ المكتب على اتخاذ تدابير دولية في مواجهة عمليات قتل الفلسطينيين وبناء المستوطنات التي قالت المفوضية إنها بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق.
ووفقا لأرقام الأمم المتحدة، استشهد 18 فلسطينيا في وقائع مرتبطة بهجمات المستوطنين منذ بداية هذا العام مقارنة مع 17 قتيلا طوال عام 2025. فيما تؤكد السلطة الفلسطينية أن ما لا يقل عن 20 فلسطينيا استشهدوا على يد المستوطنين منذ بداية العام.
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