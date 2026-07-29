الأربعاء 2026-07-29 09:48 م

تحذير أممي من تفاقم عنف المستوطنين في الضفة الغربية

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أرشيفية
 
الأربعاء، 29-07-2026 09:38 م

الوكيل الإخباري- حذر مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، من تفاقم أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة.

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ووفقا لـ(رويترز)، حثّ المكتب على اتخاذ تدابير دولية في مواجهة عمليات قتل الفلسطينيين وبناء المستوطنات التي قالت ‌المفوضية إنها بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق.


ووفقا لأرقام الأمم المتحدة، استشهد 18 فلسطينيا في وقائع مرتبطة بهجمات المستوطنين منذ بداية هذا العام مقارنة مع 17 قتيلا طوال عام 2025. فيما تؤكد السلطة الفلسطينية أن ما لا يقل عن 20 فلسطينيا استشهدوا على يد المستوطنين منذ بداية العام.

 
 


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