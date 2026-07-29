تحذير أممي من تفاقم عنف المستوطنين في الضفة الغربية

الوكيل الإخباري- حذر مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، من تفاقم أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة.

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ووفقا لـ(رويترز)، حثّ المكتب على اتخاذ تدابير دولية في مواجهة عمليات قتل الفلسطينيين وبناء المستوطنات التي قالت ‌المفوضية إنها بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق.