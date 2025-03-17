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تحذير أممي من نقص مساعدات غزة وتهجير سكان الضفة الغربية

ارشيفية
ارشيفية
 
الإثنين، 17-03-2025 10:20 م

الوكيل الإخباري-   حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، اليوم الاثنين، من أن مخزونات المساعدات الأساسية آخذة في التناقص في غزة، بعد أكثر من أسبوعين من وقف دخول الإمدادات إلى القطاع.

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وقال المكتب إن العدوان الذي تشنه القوات الإسرائيلية في المناطق الشمالية من الضفة الغربية، ما تزال تؤدي إلى النزوح، مشيرا إلى أنه وخلال الأيام القليلة الماضية، داهمت القوات الإسرائيلية مدينة طولكرم.


وأضاف "لقد هُجرت مئات العائلات، من بينهم نساء وأطفال وكبار في السن، من مخيمي طولكرم ونور شمس للاجئين"، مشيرا إلى أن معظم سكان مخيم نور شمس قد غادروا.

 
 
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