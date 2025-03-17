تحذير أممي من نقص مساعدات غزة وتهجير سكان الضفة الغربية

الوكيل الإخباري- حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، اليوم الاثنين، من أن مخزونات المساعدات الأساسية آخذة في التناقص في غزة، بعد أكثر من أسبوعين من وقف دخول الإمدادات إلى القطاع.

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وقال المكتب إن العدوان الذي تشنه القوات الإسرائيلية في المناطق الشمالية من الضفة الغربية، ما تزال تؤدي إلى النزوح، مشيرا إلى أنه وخلال الأيام القليلة الماضية، داهمت القوات الإسرائيلية مدينة طولكرم.