تحذير أممي من نقص مساعدات غزة وتهجير سكان الضفة الغربية

وقال المكتب إن العدوان الذي تشنه القوات الإسرائيلية في المناطق الشمالية من الضفة الغربية، ما تزال تؤدي إلى النزوح، مشيرا إلى أنه وخلال الأيام القليلة الماضية، داهمت القوات الإسرائيلية مدينة طولكرم.
وأضاف "لقد هُجرت مئات العائلات، من بينهم نساء وأطفال وكبار في السن، من مخيمي طولكرم ونور شمس للاجئين"، مشيرا إلى أن معظم سكان مخيم نور شمس قد غادروا.
-
أخبار متعلقة
-
شهيدان و19 جريحا جراء الغارات الإسرائيلية على محيط مدينة درعا
-
70 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى
-
مستوطنون يعتدون على فلسطينيين غرب سلفيت
-
عائلات الأسرى بغزة يحاولون اعتراض موكب نتنياهو على مدخل وزارة الدفاع
-
شهيدان بقصف إسرائيلي لمركز إيواء في غزة
-
بريطانيا: الوضع الإنساني في غزة حرج
-
3 شهداء جراء استهداف مسيرة للاحتلال وسط قطاع غزة
-
مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى