تحذير من إنعدام الأمن الغذائي والمائي وانهيار المنظومة الخدماتية والصحية بغزة

وأضاف المكتب في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن أبرز هذه المؤشرات؛ عبر إنعدام الأمن الغذائي وفقدان 80% من المواطنين، مصادرهم للغذاء سواء بتوقف التكيات الخيرية أو توقف صرف المساعدات من الجهات الإغاثية لعدم توفر المواد التموينية والغذائية، وخلو الأسواق من هذه السلع.
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