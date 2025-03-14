تحذير من إنعدام الأمن الغذائي والمائي وانهيار المنظومة الخدماتية والصحية بغزة

الوكيل الإخباري- قال ‏المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن قطاع غزة يدخل اليوم الثالث عشر من جريمة الاحتلال الإسرائيلي، بمنع المساعدات وإطباق الحصار بإغلاق المعابر، حيث باتت تداعيات هذه الجريمة على المستوى الإنساني واضحة، ومؤشرات عودة شبح المجاعة وإنعدام الأمن الغذائي.

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