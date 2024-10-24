تحذير من مخطط إسرائيلي للتخلص من الصحفيين في غزة

وقالت النقابة في بيان اليوم الخميس، " تأتي هذه التحذيرات في ظل مزاعم خطيرة أطلقها جيش الاحتلال حول 6 صحفيين من قناة الجزيرة في غزة، وزعمه أنهم يعملون كنشطاء عسكريين، ما يزيد المخاوف بشأن سلامة الصحفيين العاملين في الميدان ".
وأكدت النقابة أن الصحفيين الفلسطينيين، الذين حملوا راية الحقيقة، دفعوا أثمانًا باهظة لنقل جرائم الاحتلال إلى العالم.
وشهدت الفترة الماضية أكبر مجزرة اغتيالات بحق الصحفيين في محاولة لإسكاتهم ومنعهم من كشف الحقيقة.
ودعت النقابة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية ومؤسسات الأمم المتحدة لفتح تحقيق في ادعاءات الاحتلال وإلى التدخل الفوري لحماية الصحفيين الفلسطينيين وضرورة محاسبة الاحتلال على جرائمه المتعمدة بحقهم وعائلاتهم، في إطار الدفاع عن حرية الصحافة وحماية الصحفيين من استمرار المجازر الممنهجة التي ترتكب بحقهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
بترا
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