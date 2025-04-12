تحقيق جديد لواشنطن بوست ينسف الرواية الإسرائيلية عن مذبحة مسعفي رفح

فقد عادت صحيفة واشنطن بوست إلى مأساة المسعفين الفلسطينيين الذين اغتالهم الجيش الإسرائيلي في رفح، وقالت إنها "أجرت تحقيقًا معمقًا شمل الاستماع إلى شهود عيان وخبراء، وتحليل بيانات أقمار صناعية وصور ولقطات فيديو، نسفت كلّها الرواية الإسرائيلية على نحوٍ لا لبس فيه".
وكشف التحقيق كثيرًا من مغالطات الجيش الإسرائيلي، ومنها على سبيل المثال أنه أطلق النار على سيارات الإسعاف من بعيد، بينما كانت المسافة عشرات الأمتار، وأحيانًا أقل من 20 مترًا.
الجزيرة
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