السبت 2025-04-12 11:09 م
 

تحقيق جديد لواشنطن بوست ينسف الرواية الإسرائيلية عن مذبحة مسعفي رفح

جثامين مسعفي رفح
جثامين مسعفي رفح
 
السبت، 12-04-2025 09:42 م
الوكيل الإخباري- تناولت صحف ومواقع عالمية العديد من القضايا، أبرزها مأساة المسعفين الذين اغتالهم الجيش الإسرائيلي في رفح جنوبي قطاع غزة، والموقف الفرنسي من مسألة الدولة الفلسطينية، والملف النووي الإيراني.اضافة اعلان


فقد عادت صحيفة واشنطن بوست إلى مأساة المسعفين الفلسطينيين الذين اغتالهم الجيش الإسرائيلي في رفح، وقالت إنها "أجرت تحقيقًا معمقًا شمل الاستماع إلى شهود عيان وخبراء، وتحليل بيانات أقمار صناعية وصور ولقطات فيديو، نسفت كلّها الرواية الإسرائيلية على نحوٍ لا لبس فيه".

وكشف التحقيق كثيرًا من مغالطات الجيش الإسرائيلي، ومنها على سبيل المثال أنه أطلق النار على سيارات الإسعاف من بعيد، بينما كانت المسافة عشرات الأمتار، وأحيانًا أقل من 20 مترًا.

الجزيرة
 
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