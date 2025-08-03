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تحقيق صحفي: نتنياهو ووزراؤه علموا بمأساة الأسرى قبل بث القسام

تحقيق صحفي: نتنياهو ووزراؤه علموا بمأساة الأسرى قبل بث القسام
تحقيق صحفي: نتنياهو ووزراؤه علموا بمأساة الأسرى قبل بث القسام
 
الأحد، 03-08-2025 07:48 م
الوكيل الإخباري-   كشف تحقيق لصحيفة "يديعوت أحرنوت" أن الحكومة الإسرائيلية كانت على علم بحالة التدهور الصحي التي يعاني منها الأسرى الإسرائيليون في غزة.اضافة اعلان


ووفقًا للتقرير، تلقت القيادة السياسية، خلال الأشهر الأخيرة، تقارير دورية من المؤسسة الأمنية توضح تدهور حالة الأسرى.

وزعم تحقيق "يديعوت أحرنوت" أنه كانت لدى الحكومة الإسرائيلية معلومات مؤكدة أن الأسرى، كما قالت، يتعرضون لـ"تجويع متعمد"، وذلك استنادًا إلى تقارير أمنية ومصادر مطلعة على فحوى الاجتماعات الحكومية.

ودعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إلى وقف العمليات العسكرية في غزة فورًا، مشددًا على أن تل أبيب لا تستطيع الاستمرار في حرب تفتقر إلى تأييد شعبي وثقة بقيادتها.

وأفادت مصادر مطلعة أن حالة الأسرى الصحية عُرضت على طاولة المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، بحضور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، بالإضافة إلى وزراء بارزين من التيار اليميني مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير.

كما تم تناول هذه التقارير في مشاورات أمنية خاصة جمعت نتنياهو مع شخصيات بارزة في المؤسسة العسكرية والاستخباراتية، ما يشير إلى أن هذه المعطيات لم تكن خافية أو مفاجئة لصنّاع القرار، رغم الصدمة التي خلفتها المشاهد في الشارع الإسرائيلي.

روسيا اليوم
 
 
gnews

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