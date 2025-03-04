 
الثلاثاء 2025-03-04 10:52 م
 

تحقيق للشاباك: فشلنا على مدى سنوات في معرفة خطة حماس

كتائب القسام
كتائب القسام
الثلاثاء، 04-03-2025 09:53 م

الوكيل الإخباري-   أفاد تحقيق الشاباك في7 أكتوبر "كانت هناك مبالغة في قدرات الجدار وقوات الجيش الإسرائيلي وغياب لرقابة فعالة".

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وأضاف "فشلنا على مدى سنوات في معرفة خطة حماس الهجومية".


وتابع "واجهنا صعوبة في تجنيد عملاء في قطاع غزة وتجنب المذبحة كان ممكنا".


وبين ان سياسة الصمت سمحت لحركة حماس باكتساب قوة هائلة.


وأشار الى ان الانتهاكات ضد الحرم القدسي وسوء معاملة الأسرى الفلسطينيين حفزت على قرار الهجوم.

 
gnews

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