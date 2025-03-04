تحقيق للشاباك: فشلنا على مدى سنوات في معرفة خطة حماس

الوكيل الإخباري- أفاد تحقيق الشاباك في7 أكتوبر "كانت هناك مبالغة في قدرات الجدار وقوات الجيش الإسرائيلي وغياب لرقابة فعالة".

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وأضاف "فشلنا على مدى سنوات في معرفة خطة حماس الهجومية".



وتابع "واجهنا صعوبة في تجنيد عملاء في قطاع غزة وتجنب المذبحة كان ممكنا".



وبين ان سياسة الصمت سمحت لحركة حماس باكتساب قوة هائلة.