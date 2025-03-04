تحقيق للشاباك: فشلنا على مدى سنوات في معرفة خطة حماس

وأضاف "فشلنا على مدى سنوات في معرفة خطة حماس الهجومية".
وتابع "واجهنا صعوبة في تجنيد عملاء في قطاع غزة وتجنب المذبحة كان ممكنا".
وبين ان سياسة الصمت سمحت لحركة حماس باكتساب قوة هائلة.
وأشار الى ان الانتهاكات ضد الحرم القدسي وسوء معاملة الأسرى الفلسطينيين حفزت على قرار الهجوم.
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