تحقيق لهآرتس: قائد فرقة نفذ عمليات بغزة من تلقاء نفسه وعمل على إبعاد 250 ألف فلسطيني

واضاف "الفرقة التي شكلها شقيق قائد الفرقة 252 كان هدفها تخريب غزة وهدم أكبر قدر من مبانيها".
وبين "يهودا فاخ كان يهدف إلى تدمير ما يستطيع من البنايات بغزة واستعان بمقربين منه من خارج الجيش".
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