تحقيق لهآرتس: قائد فرقة نفذ عمليات بغزة من تلقاء نفسه وعمل على إبعاد 250 ألف فلسطيني

الوكيل الإخباري- افاد تحقيق لهآرتس "قائد الفرقة 252 يهودا فاخ نفذ عمليات بغزة من تلقاء نفسه وسمح لأشقائه بتشكيل قوة لهدم المباني".

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واضاف "الفرقة التي شكلها شقيق قائد الفرقة 252 كان هدفها تخريب غزة وهدم أكبر قدر من مبانيها".