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تحقيق لهآرتس: قائد فرقة نفذ عمليات بغزة من تلقاء نفسه وعمل على إبعاد 250 ألف فلسطيني

ارشيفية
ارشيفية
الأربعاء، 01-01-2025 01:33 ص

الوكيل الإخباري-  افاد تحقيق لهآرتس "قائد الفرقة 252 يهودا فاخ نفذ عمليات بغزة من تلقاء نفسه وسمح لأشقائه بتشكيل قوة لهدم المباني".

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واضاف "الفرقة التي شكلها شقيق قائد الفرقة 252 كان هدفها تخريب غزة وهدم أكبر قدر من مبانيها".


وبين "يهودا فاخ كان يهدف إلى تدمير ما يستطيع من البنايات بغزة واستعان بمقربين منه من خارج الجيش".

 
gnews

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