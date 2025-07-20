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تحليق منخفض لطائرات الاحتلال الحربية في غزة

تحليق منخفض لطائرات الاحتلال الحربية في غزة
غزة
 
الأحد، 20-07-2025 09:33 ص

الوكيل الإخباري-   أفاد مراسل الجزيرة بتحليق طائرات حربية إسرائيلية على ارتفاع منخفض في أجواء مدينة غزة ومناطق شمالي القطاع، في ظل توتر ميداني متصاعد.

ويأتي التحليق بالتزامن مع استمرار الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي الذي يستهدف مناطق مختلفة من قطاع غزة منذ صباح اليوم.

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