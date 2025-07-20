تحليق منخفض لطائرات الاحتلال الحربية في غزة

ويأتي التحليق بالتزامن مع استمرار الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي الذي يستهدف مناطق مختلفة من قطاع غزة منذ صباح اليوم.
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