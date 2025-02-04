 
الثلاثاء 2025-02-04 11:50 م
 

ترامب: أريد أن أرى الأردن ومصر تستقبلان فلسطينيين من غزة

ترامب
ترامب
الثلاثاء، 04-02-2025 11:30 م

الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب ان الفلسطينيون ليس لديهم بديل سوى مغادرة غزة.

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وبين ترامب "أريد أن أرى الأردن ومصر تستقبلان فلسطينيين من غزة".


وأضاف "لا أدعم بالضرورة استيطان الإسرائيليين في غزة".

 
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