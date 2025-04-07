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ترامب: حرب غزة ستتوقف في المستقبل القريب

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
 
الإثنين، 07-04-2025 11:14 م
الوكيل الإخباري-   أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، أنّ الحرب على قطاع غزة ستتوقف في المستقبل القريب.اضافة اعلان


جاء حديث ترامب خلال رده على أسئلة الصحفيين في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض خلال لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال "نبذل كل ما في وسعنا لتحرير الرهائن. نبحث في وقف إطلاق نار آخر، وسنرى ما سيحدث".

نتنياهو أشار خلال اللقاء إلى إنّ إسرائيل تعمل على التوصل إلى "اتفاق" جديد بشأن إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة.

وهذه هي الزيارة الثانية لنتنياهو إلى واشنطن، بعدما استضافه الرئيس الأميركي مطلع شباط/فبراير.
 
gnews

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