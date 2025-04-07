ترامب: حرب غزة ستتوقف في المستقبل القريب

11:14 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/726556 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، أنّ الحرب على قطاع غزة ستتوقف في المستقبل القريب. اضافة اعلان





جاء حديث ترامب خلال رده على أسئلة الصحفيين في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض خلال لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.



وقال "نبذل كل ما في وسعنا لتحرير الرهائن. نبحث في وقف إطلاق نار آخر، وسنرى ما سيحدث".



نتنياهو أشار خلال اللقاء إلى إنّ إسرائيل تعمل على التوصل إلى "اتفاق" جديد بشأن إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة.



وهذه هي الزيارة الثانية لنتنياهو إلى واشنطن، بعدما استضافه الرئيس الأميركي مطلع شباط/فبراير.