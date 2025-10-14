الثلاثاء 2025-10-14 12:41 م
 

ترامب: سأقرر ما أراه صائبا لمستقبل الفلسطينيين

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
 
الثلاثاء، 14-10-2025 12:07 م
الوكيل الإخباري-   أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، غداة قمة في شرم الشيخ بمصر لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، أنه سيقرر ما يراه "صائبا" لمستقبل الفلسطينيين والقطاع المحاصر والمدمّر.اضافة اعلان


وقال ترامب من الطائرة التي كانت تقلّه عائدا إلى واشنطن إن "كثيرين يؤيدون حلّ الدولة الواحدة، وبعضهم يفضّل حل الدولتين. سنرى".

وأضاف الرئيس الأميركي "لم أعلّق على ذلك بعد... سأقرّر ما أراه صائبا، لكن بالتنسيق مع دول أخرى".
 
 
