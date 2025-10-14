ترامب: سأقرر ما أراه صائبا لمستقبل الفلسطينيين

وقال ترامب من الطائرة التي كانت تقلّه عائدا إلى واشنطن إن "كثيرين يؤيدون حلّ الدولة الواحدة، وبعضهم يفضّل حل الدولتين. سنرى".
وأضاف الرئيس الأميركي "لم أعلّق على ذلك بعد... سأقرّر ما أراه صائبا، لكن بالتنسيق مع دول أخرى".
