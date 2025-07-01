ترامب: سأكون حازما مع نتنياهو لإنهاء الحرب في غزة وقد نتوصل لاتفاق قريبا

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الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه سيكون حازما مع نتنياهو بشأن إنهاء الحرب في غزة. اضافة اعلان





وأضاف ترامب " نتنياهو يريد إنهاء الحرب".



وأردف قوله " أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق الأسبوع المقبل".



في سياق متصل، ذكر موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين، أنه من المقرر أن يلقتي مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، والمستشار الإسرائيلي رون ديرمر لمناقشة الأفكار الأميركية بشأن خطة ما بعد الحرب في غزة.



وأضاف الموقع أن ويتكوف كان في الأيام الأخيرة على تواصل مع مسؤولين قطريين ومصريين لصياغة اقتراح محدث للصفقة.