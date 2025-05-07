الأربعاء 2025-05-07 10:50 م
 

ترامب: ستصدر معلومات عن هدنة محتملة في غزة

ترامب
ترامب
 
الأربعاء، 07-05-2025 09:30 م
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء إن من المقرر صدور مزيد من المعلومات بشأن غزة غدا الخميس بشأن مقترح جديد للإفراج عن الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.اضافة اعلان


وقال ترامب في البيت الأبيض "هناك الكثير من الحديث يدور حول غزة حاليا. ستعرفون على الأرجح خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة".
 
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