ترامب: ستصدر معلومات عن هدنة محتملة في غزة

وقال ترامب في البيت الأبيض "هناك الكثير من الحديث يدور حول غزة حاليا. ستعرفون على الأرجح خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة".
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