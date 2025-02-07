ترامب: سنتعامل مع غزة كـ "صفقة عقارية"

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الجمعة، إن واشنطن ستتعامل مع غزة كـ"صفقة عقارية".



وخلال لقائه رئيس الوزراء الياباني في البيت الأبيض، قال ترامب: "في الأساس، ستتعامل الولايات المتحدة مع الأمر كاستثمار عقاري، فغزة بالنسبة لنا هي صفقة عقارية، حيث سنكون مستثمرين في تلك المنطقة، ولن نتعجل في اتخاذ أي خطوة".



وأضاف أنه لا يرى "أي عجلة لفعل أي شيء" في غزة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لن تنشر قوات على الأرض هناك.



وأضاف: "لن تكون هناك حاجة لنشر أي قوات أميركية. إسرائيل ستتولى مسؤولية الأمن، ونحن لن نرسل جنودًا، لكن مجرد وجودنا واستثمارنا هناك سيساهم في تحقيق السلام".



وفي وقت سابق، قال ترامب إن الولايات المتحدة "ستسيطر" على غزة بعد انتهاء القتال، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة.

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