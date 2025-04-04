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الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب "سنعمل على حل أزمة غزة المستمرة منذ عقود".

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واضاف ان غزة تعرضت للحصار منذ سنوات طويلة وكثيرون يقتلون هناك.



وتابع "تحدثت إلى نتنياهو وقد يزور البيت الأبيض الأسبوع المقبل".