الجمعة 2025-04-04 01:43 ص
 

ترامب: سنعمل على حل أزمة غزة المستمرة منذ عقود

ترامب
ترامب
 
الجمعة، 04-04-2025 01:02 ص

الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب "سنعمل على حل أزمة غزة المستمرة منذ عقود".

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واضاف ان غزة تعرضت للحصار منذ سنوات طويلة وكثيرون يقتلون هناك.


وتابع "تحدثت إلى نتنياهو وقد يزور البيت الأبيض الأسبوع المقبل".


وبين "نسعى للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى في غزة".

 
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