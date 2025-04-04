ترامب: سنعمل على حل أزمة غزة المستمرة منذ عقود

واضاف ان غزة تعرضت للحصار منذ سنوات طويلة وكثيرون يقتلون هناك.
وتابع "تحدثت إلى نتنياهو وقد يزور البيت الأبيض الأسبوع المقبل".
وبين "نسعى للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى في غزة".
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