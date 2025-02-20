ترامب: سنعيد كل الأسرى المحتجزين في غزة

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الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يتحرك لإنهاء الحروب في كل العالم بما في ذلك الشرق الأوسط. اضافة اعلان





وأضاف ترامب خلال كلمة في ميامي بولاية فلوريدا، "سنعيد كل الأسرى المحتجزين في غزة وبعضهم في حالة صحية سيئة"، وفق تعبيره.