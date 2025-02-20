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ترامب: سنعيد كل الأسرى المحتجزين في غزة

ترامب: سنعيد كل الرهائن المحتجزين في غزة
ترامب
الخميس، 20-02-2025 02:58 ص
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يتحرك لإنهاء الحروب في كل العالم بما في ذلك الشرق الأوسط.اضافة اعلان


وأضاف ترامب خلال كلمة في ميامي بولاية فلوريدا، "سنعيد كل الأسرى المحتجزين في غزة وبعضهم في حالة صحية سيئة"، وفق تعبيره.
 
gnews

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