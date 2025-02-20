ترامب: سنعيد كل الأسرى المحتجزين في غزة

وأضاف ترامب خلال كلمة في ميامي بولاية فلوريدا، "سنعيد كل الأسرى المحتجزين في غزة وبعضهم في حالة صحية سيئة"، وفق تعبيره.
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