ترامب: فوجئت بعدم ترحيب الأردن ومصر بخطة غزة.. وسأكتفي بالتوصية

واضاف " فوجئت بعدم ترحيب الأردن ومصر بالخطة التي طرحتها بشأن غزة ونحن نقدم لهما مليارات الدولارات سنويا"
وتابع :" غزة تتمتع بموقع رائع وأتساءل لماذا تخلت إسرائيل عنها ،، غزة حاليا غير صالحة للعيش وإذا منح سكانها الخيار فسيخرجون منها ،، الولايات المتحدة ستمتلك غزة حسب خطتي ولن تكون هناك حماس وسنبدأ في تطويرها"
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