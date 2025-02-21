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ترامب: فوجئت بعدم ترحيب الأردن ومصر بخطة غزة.. وسأكتفي بالتوصية

ترامب
ترامب
الجمعة، 21-02-2025 07:30 م
الوكيل الإخباري-  قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن خطته بشأن غزة جيدة لكنه لن يفرضها  وسيكتفي بالتوصية بهااضافة اعلان


واضاف " فوجئت بعدم ترحيب الأردن ومصر بالخطة التي طرحتها بشأن غزة ونحن نقدم لهما مليارات الدولارات سنويا"

وتابع  :" غزة تتمتع بموقع رائع وأتساءل لماذا تخلت إسرائيل عنها ،، غزة حاليا غير صالحة للعيش وإذا منح سكانها الخيار فسيخرجون منها ،، الولايات المتحدة ستمتلك غزة حسب خطتي ولن تكون هناك حماس وسنبدأ في تطويرها"
 
gnews

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