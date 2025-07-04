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ترامب قبيل استقباله نتنياهو : أريد الأمان لسكّان غزة

غزيون ينقلون جثمان شهيد في القطاع
غزيون ينقلون جثمان شهيد في القطاع
 
الجمعة، 04-07-2025 01:32 ص
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس إنه يريد "الأمان" لسكّان غزة، في وقت يستعدّ فيه سيّد البيت الأبيض لاستقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأسبوع المقبل للدفع باتّجاه وقف لإطلاق النار في القطاع الفلسطيني المدمّر.اضافة اعلان


ولدى سؤاله عمّا إذا كان ما زال يريد أن تتولى الولايات المتحدة السيطرة على القطاع الفلسطيني كما سبق أن أعلن في شباط/فبراير، قال الرئيس الأميركي "أريد للناس في غزة أن يكونوا بأمان، هذا هو الأهمّ"، وتابع "أريد الأمان للناس في غزة، لقد مرّوا بجحيم".
 
 
gnews

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