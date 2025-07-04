ترامب قبيل استقباله نتنياهو : أريد الأمان لسكّان غزة

ولدى سؤاله عمّا إذا كان ما زال يريد أن تتولى الولايات المتحدة السيطرة على القطاع الفلسطيني كما سبق أن أعلن في شباط/فبراير، قال الرئيس الأميركي "أريد للناس في غزة أن يكونوا بأمان، هذا هو الأهمّ"، وتابع "أريد الأمان للناس في غزة، لقد مرّوا بجحيم".
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