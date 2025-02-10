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ترامب: لقد نفد صبرنا.. سنبحث السماح لبعض لاجئي فلسطين بدخول أمريكا

ترامب
ترامب
الإثنين، 10-02-2025 06:33 ص

الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الأحد إن صبره بدأ ينفد بشأن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" بعد أن رأى لقطات لإطلاق  سراح رهائن إسرائيليين في مطلع الأسبوع.

وصرّح ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة في طريقه إلى نيو أورليانز "إنهم يبدون مثل الناجين من المحرقة. كانوا في حالة مروعة. كانوا في حالة هزال وضعف" على حد تعبيره .

وأضاف "لا أعرف إلى متى يمكننا أن نتحمل ذلك ... في مرحلة ما سنفقد صبرنا".

وعن الرهائن الإسرائيليين قال ترامب: "لدينا اتفاق ونحن نعلم ذلك ... إنهم (الرهائن) يتقاطرون (يخرجون بأعداد صغيرة)... لكنهم في حالة سيئة حقا".

وأكد ترامب في حديث سابق  للصحفيين أنه ملتزم بشراء غزة وامتلاكها وربما يعطي أجزاء منها لدول أخرى في الشرق الأوسط لبنائها، مضيفا: "سأحول غزة إلى موقع جيد للتنمية المستقبلية".

وتابع قائلا: "سأهتم بالفلسطينيين وسأتأكد من أنهم لن يقتلوا".

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وأشار إلى أنه سيبحث "حالات فردية لسماح للاجئين فلسطينيين بدخول الولايات المتحدة الأميركية".

 

سكاي نيوز عربية 

 
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