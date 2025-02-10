ترامب: لقد نفد صبرنا.. سنبحث السماح لبعض لاجئي فلسطين بدخول أمريكا

وصرّح ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة في طريقه إلى نيو أورليانز "إنهم يبدون مثل الناجين من المحرقة. كانوا في حالة مروعة. كانوا في حالة هزال وضعف" على حد تعبيره .
وأضاف "لا أعرف إلى متى يمكننا أن نتحمل ذلك ... في مرحلة ما سنفقد صبرنا".
وعن الرهائن الإسرائيليين قال ترامب: "لدينا اتفاق ونحن نعلم ذلك ... إنهم (الرهائن) يتقاطرون (يخرجون بأعداد صغيرة)... لكنهم في حالة سيئة حقا".
وأكد ترامب في حديث سابق للصحفيين أنه ملتزم بشراء غزة وامتلاكها وربما يعطي أجزاء منها لدول أخرى في الشرق الأوسط لبنائها، مضيفا: "سأحول غزة إلى موقع جيد للتنمية المستقبلية".
وتابع قائلا: "سأهتم بالفلسطينيين وسأتأكد من أنهم لن يقتلوا".
وأشار إلى أنه سيبحث "حالات فردية لسماح للاجئين فلسطينيين بدخول الولايات المتحدة الأميركية".
-
أخبار متعلقة
-
قوات الاحتلال تحتجز شبانا خلال اقتحام السيلة الحارثية
-
قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت فوريك شرقي نابلس
-
قوات الاحتلال تقتحم بلدة السيلة الحارثية في جنين
-
القسام تنعى أحد مقاتليها بمخيم نور شمس
-
المستشار الألماني يهاجم خطة ترامب بشأن غزة
-
قوات الاحتلال تقتحم منزل أسير محرر بالخليل
-
استشهاد فلسطيني في مخيم نور شمس بالضفة
-
هيئة البث الاسرائيلية: الوفد المفاوض لن يبحث المرحلة الثانية من الصفقة