ترامب: ملتزم بشراء غزة وامتلاكها وسأتأكد أن الفلسطينيين لن يقتلوا

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الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه "ملتزم بشراء غزة وامتلاكها"، وأكد أنه قد يمنح أجزاء من القطاع لدول أخرى في الشرق الأوسط لإعادة بنائها. اضافة اعلان





وتحدث ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، وقال إنه سيحوّل غزة إلى موقع جيد للتنمية المستقبلية، وسيهتم بالفلسطينيين ويتأكد "من أنهم لن يقتلوا".



وأضاف "سأبحث في حالات فردية للسماح للاجئين فلسطينيين بدخول أميركا.. ودول بالشرق الأوسط ستستقبل الفلسطينيين بعد أن تتحدث معي".



وأعلن الرئيس الأميركي عن عقد مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، دون أن يحدد موعدًا لذلك.



واستدعى مقترح ترامب إخراج أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في غزة من القطاع وإعادة تطويره، ردود فعل عالمية منددة وأثار غضب العالم العربي والإسلامي.



وعلى الرغم من الانتقادات التي وجهها حلفاء دوليون ودول عربية، يصر ترامب على مقترحه، وقال في وقت سابق إن "إسرائيل ستسلّم قطاع غزة إلى الولايات المتحدة بعد انتهاء القتال".



نتنياهو يصف خطة ترامب لغزة بأنها "ثورية"

أشاد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد، باقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب القاضي بسيطرة الولايات المتحدة على غزة، ونقل سكان القطاع إلى بلدان مجاورة، معتبرا أنه "ثوري" وذلك لدى عودته إلى تل أبيب من زيارة أجراها لواشنطن.



وقال نتنياهو، إن الحليفين متفقان على "ضمان ألا يشكل قطاع غزة مجددًا تهديدًا لإسرائيل... لقد خرج الرئيس ترامب برؤية مختلفة تمامًا وأفضل بكثير لإسرائيل، في مقاربة ثورية وخلاقة" مشيرًا إلى أن ترامب "عازم على تنفيذ خطته" ومشدّدًا على أن الزيارة حقّقت "إنجازات هائلة".