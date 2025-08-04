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الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب "نريد أن يحصل الناس في غزة على الطعام ونريد من إسرائيل أن تطعم الناس هناك"، مؤكدا أن الولايات المتحدة "الدولة الوحيدة التي تفعل ذلك حقا وتوفر المال لهذا الغرض". اضافة اعلان





وكان ترامب قد وصف في وقت سابق ما يحصل في غزة بأنه مفجع ومؤسف وعار وكارثي.