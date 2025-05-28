الأربعاء 2025-05-28 08:50 م
 

ترامب: نعمل على تسريع توصيل الغذاء للفلسطينيين في غزة

شاحنات تحمل مساعدات
شاحنات تحمل مساعدات
 
الأربعاء، 28-05-2025 08:04 م
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إن إدارته تعمل على تسريع توصيل المواد الغذائية للفلسطينيين في غزة.اضافة اعلان


وأضاف ترامب للصحفيين: "نتعامل مع الوضع برمته في غزة، نوصل الغذاء لسكان غزة، الوضع سيء للغاية".
 
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