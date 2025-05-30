ترامب: نقترب من اتفاق بشأن غزة اليوم أو غداً

وقال إنه سيعلن عن ذلك، اليوم أو غداً، وفق ما نقلت وكالات أنباء عالمية.
ولم يفصح ترامب خلال لقاء مع الصحفيين في البيت الأبيض عن المزيد من التفاصيل.
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