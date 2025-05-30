ترامب: نقترب من اتفاق بشأن غزة اليوم أو غداً

الوكيل الإخباري- أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن "الاتفاق حول الهدنة في غزة بات قريباً جداً".

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وقال إنه سيعلن عن ذلك، اليوم أو غداً، وفق ما نقلت وكالات أنباء عالمية.



ولم يفصح ترامب خلال لقاء مع الصحفيين في البيت الأبيض عن المزيد من التفاصيل.

