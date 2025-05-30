الجمعة 2025-05-30 11:37 م
 

ترامب: نقترب من اتفاق بشأن غزة اليوم أو غداً

ل
أرشيفية
 
الجمعة، 30-05-2025 11:06 م

الوكيل الإخباري- أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن "الاتفاق حول الهدنة في غزة بات قريباً جداً".

اضافة اعلان


وقال إنه سيعلن عن ذلك، اليوم أو غداً، وفق ما نقلت وكالات أنباء عالمية.


ولم يفصح ترامب خلال لقاء مع الصحفيين في البيت الأبيض عن المزيد من التفاصيل.

 

بترا

 
gnews

أحدث الأخبار

ل

فلسطين ترامب: نقترب من اتفاق بشأن غزة اليوم أو غداً

ا

أخبار محلية إصابة إحسان حداد بقطع في وتر العرقوب بالقدم اليمنى

غ

عربي ودولي الإماراتية شيخة النويس تتولى منصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة

ا

أخبار محلية سلطة إقليم البترا تحتفل بعيد الاستقلال الـ79

ا

أخبار محلية البعثة الطبية الأردنية تتعامل مع أكثر من 900 حالة مرضية خلال يومين في مكة

ا

أخبار محلية انطلاق فعاليات مهرجان الجميد والسمن التاسع في حدائق الحسين

ا

أخبار محلية الأردن يترأس ويدير اجتماع اللجنة التنفيذية للأعضاء المنتسبين للمنظمة العالمية للسياحة في إسبانيا

ا

أخبار محلية جلسة تعريفية بجائزة الحسين للعمل التطوعي في الكورة



 
 





الأكثر مشاهدة