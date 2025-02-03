ترامب: هناك "تقدم" في المحادثات حول الشرق الأوسط

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد أن هناك "تقدمًا" في المحادثات حول الشرق الأوسط مع إسرائيل ودول أخرى، وذلك قبيل بدء مناقشات في واشنطن بشأن المرحلة التالية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة.



وقال ترامب للصحفيين قبل مغادرته مقر إقامته في مارالاغو بولاية فلوريدا: "المحادثات حول الشرق الأوسط مع إسرائيل ومختلف الدول الأخرى تتقدم. بيبي (بنيامين) نتنياهو سيأتي الثلاثاء، وأعتقد أن لدينا بعض الاجتماعات الكبيرة جدًا المقرر عقدها"، في إشارة منه إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي.



وكان نتنياهو قد قال يوم الأحد قبل مغادرته إلى الولايات المتحدة إنه يعتزم بحث "قضايا مهمة" تواجه إسرائيل والشرق الأوسط في اجتماعه مع ترامب في واشنطن، بما في ذلك "الانتصار على حماس".



وأضاف نتنياهو إنه من بين قضايا أخرى سيتم مناقشتها "تحقيق إطلاق سراح جميع الرهائن (الإسرائيليين) والتعامل مع محور الإرهاب الإيراني بكل مكوناته".

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وشدد نتنياهو على أن المحور الإيراني "يهدد السلام في إسرائيل والشرق الأوسط والعالم بأسره".



وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني يوم الأحد، أهمية التزام الأطراف بتنفيذ كافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وبدء المرحلة الثانية من المفاوضات.



وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد، أن إسرائيل تستعد لاستئناف الحرب على قطاع غزة حال فشلت المفاوضات حول المرحلة التالية من صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.



ونقلت صحيفة "إسرائيل هيوم" عن مصدر سياسي مطلع قوله إن إسرائيل تستعد لسيناريو استئناف الحرب إذا فشلت المفاوضات، مع تغيير استراتيجية الهجوم لتصبح أكثر شراسة مقارنة بأساليب الهجمات المحدودة السابقة.



وأضافت الصحيفة أنه في هذه الحالة، سيتولى اللواء رومان غوفمان قيادة العمليات لتنفيذ رؤيته العسكرية الرامية إلى "تدمير حماس" وفقا لتعبيره .



ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إنه من المقرر أن يعين غوفمان، الأمين العسكري لنتنياهو، قائدًا جديدًا لقيادة الجنوب، استعدادًا لتجديد العمليات العسكرية واستئناف الحرب حال فشل المفاوضات.