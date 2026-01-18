ترامب يدعو شخصيات للانضمام إلى مجلس السلام الخاص في غزة - أسماء

10:39 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/761328 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب تشكيل "مجلس السلام" الخاص بقطاع غزة، وأعلن عدد من قادة الدول السبت تلقيهم دعوات رسمية للانضمام إليه. اضافة اعلان





وكان البيت الأبيض أوضح أنه وفقا للخطة الأميركية لإنهاء الحرب في غزة، سيتم تشكيل مجلس سلام يرأسه ترامب.



وإلى جانب هذا المجلس، أُنشئت هيئتان أخريان مرتبطتان به: لجنة تكنوقراط فلسطينية لإدارة قطاع غزة موقتا، و"مجلس تنفيذي" يبدو أنه سيضطلع بدور استشاري.



وكشفت الرئاسة الأميركية عن أسماء سياسيين ودبلوماسيين سيشاركون في "مجلس السلام" أو في "المجلس التنفيذي"، وأعلن مسؤولون آخرون السبت تلقيهم دعوات. وتاليا آخر المعطيات المتوفرة:



تأكيد من البيت الأبيض



أكد البيت الأبيض أن مجلس السلام برئاسة دونالد ترامب سيتناول قضايا مثل "تعزيز القدرات الإدارية والعلاقات الإقليمية وإعادة الإعمار وجذب الاستثمارات والتمويل واسع النطاق وتحرك رؤوس الأموال" لإعادة إعمار قطاع غزة الذي دمرته حرب استمرت لعامين.



وهذه أسماء شخصيات يُعرف أنها ستشارك في مجلس السلام:



- الرئيس الأميركي دونالد ترامب



- وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو



- المبعوث الخاص لدونالد ترامب ستيف ويتكوف



- صهر دونالد ترامب والوسيط جاريد كوشنر



- رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير



- الملياردير الأميركي مارك روان



- رئيس البنك الدولي أجاي بانغا



- مستشار دونالد ترامب، روبرت غابرييل



وسيشرف "مجلس السلام" على أعمال لجنة التكنوقراط الفلسطينية المكلّفة بإدارة القطاع موقتا والتي تهدف إلى "الإشراف على استعادة الخدمات العامة الأساسية، وإعادة بناء المؤسسات المدنية، وتحقيق الاستقرار في الحياة اليومية في غزة".

تم نسخ الرابط





