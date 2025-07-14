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ترامب يقول إنه يأمل في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة خلال أسبوع

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
 
الإثنين، 14-07-2025 05:14 ص
الوكيل الإخباري-  قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه يأمل أن تُفضي المحادثات الرامية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة إلى نتائج ملموسة خلال الأسبوع الجاري.اضافة اعلان


وأدلى ترامب بهذه التصريحات للصحفيين خلال توقفه في قاعدة أندروز المشتركة بولاية ماريلاند.

وتدعم الولايات المتحدة مقترحا لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما يشمل إطلاق سراح المحتجزين في غزة على مراحل وانسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق محددة من القطاع بالإضافة إلى استئناف مفاوضات تهدف إلى إنهاء النزاع بشكل نهائي.

وقال ترامب "نحن نجري محادثات ونأمل أن نتمكن من تسوية الأمر خلال الأيام المقبلة".
 
 
gnews

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