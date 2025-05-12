ترحيب فلسطيني بالجهود الأميركية والوسطاء العرب لوقف الحرب على قطاع غزة

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الوكيل الإخباري- رحبت الرئاسة الفلسطينية، الاثنين، بالجهود الأميركية وبجهود الوسطاء العرب المبذولة لوقف الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. اضافة اعلان





وأشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بموقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي يأمل فيه بأن يتم الوصول إلى إنهاء هذا الصراع الوحشي، ونهاية هذه الحرب المستمرة منذ عامين.