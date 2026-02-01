ترقّب افتتاح معبر رفح اليوم

وعلى رغم سريان اتفاق لوقف إطلاق النار منذ 10 تشرين الأول، أحجمت إسرائيل عن اتخاذ أيّ خطوة بشأن معبر رفح بين غزة ومصر.
وأعلنت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق الفلسطينية المحتلة "كوغات" : "بموجب اتفاق وقف إطلاق النار وتوجيهات القيادة السياسية، سيُفتح معبر رفح الأحد المقبل (1 شباط) في كلا الاتجاهين، أمام حركة الأفراد فقط وعلى نحو محدود".
وأضافت في بيان "سيُسمح بالدخول والخروج من قطاع غزة عبر معبر رفح بالتنسيق مع مصر، وبعد الحصول على موافقة أمنية مسبقة من إسرائيل، وتحت إشراف بعثة الاتحاد الأوروبي".
وأوضحت أنه سيُسمح للسكان الذين غادروا أثناء الحرب حصرا العودة.
وكانت حركة حماس جددت الجمعة، الدعوة لفتح المعبر. وطالبت في بيان "بالضغط الجاد لوقف هذا العدوان المتكرر على شعبنا، والانتقال الفوري إلى المرحلة الثانية، بما يشمل فتح معبر رفح في الاتجاهين، وتمكين اللجنة الوطنية من العمل في قطاع غزة الذي دمّره الاحتلال ".
ورفح هو المعبر البري الوحيد الذي يصل غزة بالعالم الخارجي من دون المرور بإسرائيل. وهو يقع في الأراضي التي ما زالت تسيطر عليها القوات الإسرائيلية بعد سريان وقف إطلاق النار.
-
أخبار متعلقة
-
31 شهيدا فلسطينيا بقصف إسرائيلي لقطاع غزة
-
28 شهيدا منذ فجر السبت في غزة
-
قرابة 72 ألف شهيد في قطاع غزة منذ تشرين الأول 2023
-
7 شهداء جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة
-
الاحتلال ينفي اعتماده أرقام صحة غزة بشأن حصيلة الشهداء
-
الشوا: 20 ألف مصاب في غزة ينتظرون فتح المعابر للعلاج الطبي
-
70 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
-
الجيش الإسرائيلي: فتح معبر رفح في غزة مع مصر الأحد