تركيا: إسرائيل ارتكبت جريمة جديدة ضد الإنسانية

03:08 م

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الوكيل الإخباري- قالت وزارة الخارجية التركية إن إسرائيل ارتكبت جريمة جديدة ضد الإنسانية ومذبحة ضد المدنيين في مدرسة بحي الدرج في غزة.



وأضافت الخارجية التركية أن استهداف المدرسة يظهر مرة أخرى أن حكومة نتنياهو تريد عرقلة مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.