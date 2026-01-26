تركيا وحماس تبحثان المرحلة الثانية من خطة غزة والأوضاع الإنسانية

الوكيل الإخباري- قال مصدر في وزارة الخارجية التركية، إنّ هاكان فيدان اجتمع مع مسؤولين بحركة حماس في العاصمة أنقرة، الاثنين وبحثوا المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والأوضاع الإنسانية في القطاع.

اضافة اعلان