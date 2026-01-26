الإثنين 2026-01-26 11:04 م

تركيا وحماس تبحثان المرحلة الثانية من خطة غزة والأوضاع الإنسانية

الإثنين، 26-01-2026 10:38 م

الوكيل الإخباري-   قال مصدر في وزارة الخارجية التركية، إنّ هاكان فيدان اجتمع مع مسؤولين بحركة حماس في العاصمة أنقرة، الاثنين وبحثوا المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والأوضاع الإنسانية في القطاع.

وأضاف المصدر أن فيدان أطلع مسؤولي حماس على الجهود التي تبذلها تركيا في المحافل العالمية، ومنها "مجلس السلام" الذي يرأسه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لحماية حقوق سكان غزة.

 
 


