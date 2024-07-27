 
السبت 2024-07-27 09:51 ص
 
 

ترمب لنتنياهو : سأحل السلام إذا فزت بالانتخابات

ترمب التقى نتنياهو وزوجته
ترمب التقى نتنياهو وزوجته
السبت، 27-07-2024 07:47 ص

 

 الوكيل الاخباري -  قال فريق الرئيس الأميركي السباق ومرشح الحزب الجمهوري دونالد ترمب أن الأخير تعهد في اجتماعه مع رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو بإحلال السلام ومحاربة معاداة السامية إن عاد للبيت الأبيض.

في السياق ، دعا ترمب في تصريحات الجمعة الى إطلاق سراح الاسرى الصهاينة في غزة فورا.
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