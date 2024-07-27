ترمب لنتنياهو : سأحل السلام إذا فزت بالانتخابات

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الوكيل الاخباري - قال فريق الرئيس الأميركي السباق ومرشح الحزب الجمهوري دونالد ترمب أن الأخير تعهد في اجتماعه مع رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو بإحلال السلام ومحاربة معاداة السامية إن عاد للبيت الأبيض.



في السياق ، دعا ترمب في تصريحات الجمعة الى إطلاق سراح الاسرى الصهاينة في غزة فورا.