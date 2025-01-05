تزايد الضغوط على حكومة إسرائيل مع تظاهر الآلاف للمطالبة بصفقة تبادل

كما نظمت مظاهرات في القدس وحيفا. واندلعت اشتباكات مع الشرطة بعد مسيرة في تل أبيب، وجرى اعتقال ستة أشخاص، حسبما أفادت وسائل الإعلام.
واكتسبت التظاهرات أهمية خاصة بعد أن أصدرت حركة حماس مقطع فيديو آخر لإحدى الأسيرات يوم السبت، يظهر الجندية الشابة ليري ألباج (19 عاما) والتي تم أخذها من إسرائيل إلى قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وبينما تعتبر إسرائيل هذه الفيديوهات حربا نفسية من قبل حماس، يرى أقارب الأسرى أن فيها دلائل حاسمة على أن أحبائهم ما زالوا على قيد الحياة. وكانت ألباج جندية مراقبة تتمركز في قاعدة ناحال عوز القريبة من قطاع غزة .
ويتهم المتظاهرون وأنصار الأسرى نتنياهو بتقويض اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس والإفراج عن الأسرى ، وهو ينفي ذلك.
وتتقدم المفاوضات غير المباشرة في قطر بشأن وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى الذين لا يزالون في قطاع غزة مقابل أسرى فلسطينيين بشكل بطيء، وفقا للتقارير.
وفي السياق، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس السبت استئناف المفاوضات غير المباشرة مع حماس في قطر من أجل إطلاق سراح الأسرى في قطاع غزة الذين خطفوا خلال هجوم الحركة على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وقال بيان صادر عن مكتب كاتس إنه أبلغ والدي الرهينة ليري إلباغ التي نشرت حماس مقطع فيديو لها في وقت سابق، "بالجهود المستمرة لإطلاق سراح الرهائن، بما في ذلك الوفد الإسرائيلي الذي غادر الجمعة لإجراء محادثات في قطر".
وأكد أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أعطى "توجيهات دقيقة لاستمرار المفاوضات".
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