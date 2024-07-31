تسجيل صوتي لـ إسماعيل هنية من عزاء العاروري.. وهذا ما قاله
الأربعاء، 31-07-2024
03:02 م
https://www.alwakeelnews.com/story/698031
الوكيل الإخباري- تداول ناشطون على موقع "فيسبوك"، تسجيل صوتي لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، من بيت عزاء القائد صالح العاروري، الذي اغتيل بداية العام الجاري، بعد استهداف طائرة مسيرة لمكاتب الحركة في الضاحية الجنوبية في بيروت.
وقال هنية في التسجيل المتداول: " بكرة تشوفوا أبو العبد شهيد "في إشارة إليه"، امضوا ولا تترددوا". يذكر أن رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية استشهد فجر اليوم الأربعاء إثر استهدافه في العاصمة الإيرانية، طهران.