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تسجيل 613 شهيدا حول مواقع توزيع المساعدات وقرب قوافل الإغاثة في غزة

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أرشيفية
 
الجمعة، 04-07-2025 01:58 م

الوكيل الإخباري- ذكر مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الجمعة، أنه سجل ما لا يقل عن 613 شهيدا حول نقاط توزيع المساعدات، التي تديرها مؤسسة غزة الإنسانية، وبالقرب من قوافل الإغاثة الإنسانية في القطاع.

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وقالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم المكتب للصحفيين في جنيف "سجلنا 613 ضحية، سواء عند نقاط مؤسسة غزة الإنسانية أو بالقرب من قوافل الإغاثة الإنسانية، وهذا العدد حتى 27 يونيو، ووقعت حوادث أخرى... منذ ذلك الحين".

 
 
gnews

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