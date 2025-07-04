تسجيل 613 شهيدا حول مواقع توزيع المساعدات وقرب قوافل الإغاثة في غزة

الوكيل الإخباري- ذكر مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الجمعة، أنه سجل ما لا يقل عن 613 شهيدا حول نقاط توزيع المساعدات، التي تديرها مؤسسة غزة الإنسانية، وبالقرب من قوافل الإغاثة الإنسانية في القطاع.

اضافة اعلان