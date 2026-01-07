الأربعاء 2026-01-07 07:11 م

تسرب "مواد خطرة" بعد انهيار جزئي لمصنع في الكيان المحتل
 
الأربعاء، 07-01-2026 05:52 م
الوكيل الإخباري-  انهار جزء من مصنع زجاج في بلدة يروحام جنوبي إسرائيل، الأربعاء، مما أدى إلى تسرب "مواد خطرة"، حسبما أفادت مصادر رسمية.اضافة اعلان


وحذرت السلطات الإسرائيلية من تسرب كربونات الصوديوم، مصحوبًا بسحابة بيضاء في المنطقة.

وجاء في بيان رسمي: "تم إرسال فرق متخصصة في المواد الخطرة إلى الموقع".

وتابع البيان: "تعمل الفرق على عزل وتأمين المنطقة، وإجراء عمليات تفتيش، وتقييم المخاطر وفقًا للإجراءات المتبعة".

وختم: "حتى الآن لم ترد أي تقارير عن إصابات. ونحث الجمهور على تجنب المنطقة واتباع تعليمات فرق الطوارئ والأمن".

يُشار إلى أن كربونات الصوديوم مادة كيميائية قلوية على شكل مسحوق، تُستخدم بشكل واسع في صناعة الزجاج والمنظفات.

وتكمن مخاطر كربونات الصوديوم في التعرض لها بكثافة، حيث يمكن أن تسبب اضطرابات في الهضم، ومشاكل في القلب والكلى، وأضرارًا جلدية.

سكاي نيوز
 
 


