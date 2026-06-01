الإثنين 2026-06-01 11:05 ص

تسريبات تكشف تلاعب بن غفير في البيانات الأمنية الحساسة

وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير
الإثنين، 01-06-2026 09:01 ص

الوكيل الإخباري-   كشفت وثيقة للشرطة الإسرائيلية، سربت للإعلام العبري، تلاعب وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير بالبيانات الأمنية الحساسة والتحكم في كيفية وتوقيت نشرها. 

وحسب الوثيقة التي حصلت عليها هيئة البث الإسرائيلية "كان" فإن بن غفير يسيطر على نشر بيانات الجريمة والبيانات الشرطية، وذلك على الرغم من أن هذه البيانات تعتبر معلومات عامة كانت متاحة في الماضي، وتلتزم الشرطة بموجب القانون بتسليمها لكل من يطلبها.

 

وتظهر الوثيقة، وهي عبارة عن جدول "Excel" داخلي يديره ضباط في الوحدة المسؤولة عن حرية المعلومات في الشرطة، أن بن غفير قام في الماضي، أو لا يزال يعوق حالياً، نشر بيانات حساسة تتعلق بالجريمة، والأسلحة، والجريمة في المجتمع البدوي، والمكالمات إلى مركز الطوارئ 100 بشأن إطلاق النار في جنوب إسرائيل، بالإضافة إلى موضوعات تتعلق بالحرم القدسي والأحداث في منطقة "يهودا والسامرة" الضفة الغربية.

وكانت قناة "كان" قد كشفت قبل حوالي ستة أشهر عن إجراء شرطي جديد، أثار جدلا واسعا وأدى إلى تقديم التماسات إلى المحكمة العليا من قبل جمعية حرية المعلومات وحركة "هتصلحا". وبموجب هذا الإجراء، طلب بن غفير من الضباط إحالة أي طلب نشر يقدم إلى الشرطة إليه شخصيا، وهي خطوة اعتبرت مخالفة صريحة للقانون وللمبدأ الأساسي لقانون حرية المعلومات.

 

 
 


