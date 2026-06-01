تسريبات تكشف تلاعب بن غفير في البيانات الأمنية الحساسة

الوكيل الإخباري- كشفت وثيقة للشرطة الإسرائيلية، سربت للإعلام العبري، تلاعب وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير بالبيانات الأمنية الحساسة والتحكم في كيفية وتوقيت نشرها.

اضافة اعلان

وحسب الوثيقة التي حصلت عليها هيئة البث الإسرائيلية "كان" فإن بن غفير يسيطر على نشر بيانات الجريمة والبيانات الشرطية، وذلك على الرغم من أن هذه البيانات تعتبر معلومات عامة كانت متاحة في الماضي، وتلتزم الشرطة بموجب القانون بتسليمها لكل من يطلبها.