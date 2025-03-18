تسريبات حول مساعي العودة للمفاوضات

10:18 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/724450 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- نقلت فايننشال تايمز عن مصادر مطلعة أن الوسطاء يتواصلون مع الجانبين "على أمل منع استئناف الأعمال العدائية على نطاق واسع". اضافة اعلان





ونقلت عن مسؤولين إسرائيليين قولهم: مستعدون لاستمرار العمليات العسكرية إذا رفضت حماس تقديم تنازلات.



وفي ذات السياق، قال النائب السابق لرئيس المجلس الأمني الإسرائيلي إن لدى نتنياهو مصلحة شخصية في استمرار الحرب.



وأضاف للصحيفة الأميركية "لا شعور بالإلحاح لدى نتنياهو لوقف الحرب"