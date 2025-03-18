تسريبات حول مساعي العودة للمفاوضات

ونقلت عن مسؤولين إسرائيليين قولهم: مستعدون لاستمرار العمليات العسكرية إذا رفضت حماس تقديم تنازلات.
وفي ذات السياق، قال النائب السابق لرئيس المجلس الأمني الإسرائيلي إن لدى نتنياهو مصلحة شخصية في استمرار الحرب.
وأضاف للصحيفة الأميركية "لا شعور بالإلحاح لدى نتنياهو لوقف الحرب"
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