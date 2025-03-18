 
الثلاثاء 2025-03-18 11:48 م
 

تسريبات حول مساعي العودة للمفاوضات

غزة
غزة
 
الثلاثاء، 18-03-2025 10:18 م
الوكيل الإخباري-   نقلت فايننشال تايمز عن مصادر مطلعة أن الوسطاء يتواصلون مع الجانبين "على أمل منع استئناف الأعمال العدائية على نطاق واسع".اضافة اعلان


ونقلت عن مسؤولين إسرائيليين قولهم: مستعدون لاستمرار العمليات العسكرية إذا رفضت حماس تقديم تنازلات.

وفي ذات السياق، قال النائب السابق لرئيس المجلس الأمني الإسرائيلي إن لدى نتنياهو مصلحة شخصية في استمرار الحرب.

وأضاف للصحيفة الأميركية "لا شعور بالإلحاح لدى نتنياهو لوقف الحرب"
 
 
gnews

أحدث الأخبار

نتنياهو وترامب

فلسطين مسؤول إسرائيلي: واشنطن تدعمنا بشكل كامل

انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

أسواق ومال انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

غزة

فلسطين وزارة الصحة بغزة تدعو المجتمع الدولي لتوفير مستشفيات ميدانية عاجلة

دخان يتصاعد فوق مخيم جنين في الضفة الغربية

فلسطين قوات الاحتلال الإسرائيلي تحرق منازل في مخيم جنين

فلسطينيون يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

فلسطين 60 ألف مصل يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

غوتيريش: معاناة الشعب الفلسطيني لا تُطاق

فلسطين غوتيريش: معاناة الشعب الفلسطيني لا تُطاق

وزارة الخارجية

أخبار محلية وفاة طفلين و 6 اصابات بحادث مروع لعائلة اردنية في السعودية

غزة

فلسطين تسريبات حول مساعي العودة للمفاوضات



 
 




الأكثر مشاهدة