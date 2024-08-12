تسريبات وإجراءات.. هذه أبرز تطورات الاستعداد الإسرائيلي للهجوم الإيراني

الوكيل الإخباري- تتالى في إسرائيل الاستعدادات للهجوم الإيراني المرتقب ردا على اغتيال رئيس حركة حماس إسماعيل هنية أثناء وجوده في طهران في 31 يوليو/تموز الماضي.



ورغم ارتفاع الأصوات الغربية المطالبة باحتواء التصعيد، يبدو من تسريبات الساعات القليلة الماضية اقتناع واشنطن وتل أبيب بأن إيران ماضية في الرد على اغتيال هنية.



وفي وقت سابق أكدت قيادات عسكرية وسياسية إيرانية أن الثأر لهنية واجب وطني وديني، وأن المرشد الأعلى علي خامنئي وجه بإنزال عقاب قاس بإسرائيل يردعها عن مثل هذه السلوكيات ويحقق الاستقرار والتوازن في المنطقة.



وفيما يلي أبرز تطورات الاستعداد الإسرائيلي لمواجهة الضربة الإيرانية:



العودة من جورجيا وأذربيجان



كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي أصدر أمرا جديدا يحظر بشكل كامل على جنوده السفر إلى جورجيا وأذربيجان خشية تنفيذ إيران عمليات انتقامية بحقهم.



كما طلب الجيش الإسرائيلي من جنوده هناك قطع إجازاتهم والعودة فورا.



وفي ذات السياق، قالت هيئة الإعلام الأذربيجانية إنه لا وجود لوحدات عسكرية تابعة لأي دولة أجنبية على أراضي أذربيجان.



وأضافت "بعض الدول تنشر في وسائل الإعلام معلومات غير صحيحة وندين بشدة التلاعب في ذلك".



أوامر للطيارين



نقلت هيئة البث الإسرائيلية أن قائد سلاح الجو منع خروج الطيارين من إسرائيل بصورة فورية استعدادا للرد الإيراني.



وفي وقت سابق، أكد الجيش الإسرائيلي جاهزية الطيران العسكري للتعامل مع أي تهديدات من الخارج.



وتمتلك إسرائيل أسرابا عديدة من المقاتلات الأميركية الأكثر تطورا من قبيل أف 35 وأف 16.



التنسيق مع الجيش الأميركي



نقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بحث مع نظيره الأميركي لويد أوستن التنسيق العملياتي والاستراتيجي في ضوء التطورات الأخيرة.



وقالت إن غالانت قدم تفاصيل عن جاهزية الجيش الإسرائيلي في مواجهة تهديدات إيران.



ونقل موقع "والا" العبري عن مصادر إسرائيلية أن إيران قد تهاجم إسرائيل في الأيام المقبلة حتى قبل القمة المرتقبة لبحث صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حركة حماس.



وأضاف الموقع أن وزير الدفاع الإسرائيلي أبلغ نظيره الأميركي أن الاستعدادات الإيرانية تشير إلى التخطيط لهجوم كبير على إسرائيل.



توصيات للوزراء



قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وجّه وزراءه بعدم إجراء مقابلات صحفية بشأن قضايا سياسية وأمنية، وأبلغهم أن إسرائيل تمر بأيام مصيرية.



وقد كشف موقع أكسيوس أن استخبارات إسرائيل ترجح هجوما إيرانيا خلال أيام.



وقال إن التقييم المحدث للاستخبارات الإسرائيلية هو أن إيران مستعدة لمهاجمة إسرائيل بشكل مباشر.



يشار إلى أن إيران شنت أول هجوم عسكري من أراضيها على إسرائيل في 13 أبريل/نيسان الماضي، وذلك ردا على قصف إسرائيل مبنى تابعا للقنصلية الإيرانية في دمشق قتل فيه ضباط من الحرس الثوري الإيراني.



وحمل الهجوم اسم "الوعد الصادق". وأعلنت إيران أنها أطلقت مسيرات وصواريخ باليستية من أراضيها باتجاه إسرائيل.



وأكدت إسرائيل صد 99% من الصواريخ والمسيرات الإيرانية، بمساعدة أميركا وفرنسا.



لكن التلفزيون الإيراني أكد أن نصف هذه الصواريخ والمسيرات أصابت الأهداف التي أطلقت لأجلها.