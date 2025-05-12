الإثنين 2025-05-12 06:59 م
 

تسليم الاسير عيدان إلكسندر للصليب الأحمر

ارشيفية
ارشيفية
 
الإثنين، 12-05-2025 06:45 م
الوكيل الإخباري-   قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنه جرى تسليم الاسير لدى حركة حماس، الإسرائيلي الأميركي عيدان إلكسندر.اضافة اعلان


وذكرت وكالة فرانس برس نقلا عن مصدر في حماس إبلاغ الحركة بتعليق إسرائيل عملياتها في غزة أثناء تسليم المحتجز عيدان ألكسندر.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال إن إعلان حركة حماس إطلاق سراح ألكسندر لن يقابل بوقف لإطلاق النار في قطاع غزة أو الإفراج عن أسرى فلسطينيين.
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية مجتمعات تعلم مهنية لمشرفي الثقافة المالية حول استراتيجيات تطبيق التعليم الدامج في منهاج الثقافة المالية

ارشيفية

فلسطين تسليم الاسير عيدان إلكسندر للصليب الأحمر

مدينة البترا

أخبار محلية نجما ريال مدريد يزوران البترا - صورة

أرشيفية

فلسطين فريق الصليب الأحمر يتوجه إلى غزة لنقل الاسير عيدان ألكسندر

وزارة الداخلية

أخبار محلية وزارة الداخلية تستعرض أبرز إنجازاتها خلال شهر نيسان الماضي

لقطة من فعاليات التمرين الأردني الفرنسي المشترك

أخبار محلية اختتام فعاليات التمرين الأردني الفرنسي المشترك " جبل 6"

العاصمة عمان - صورة علوية

الطقس تغير ملموس على الطقس بالمملكة اعتبارا من هذا الموعد - تحذيرات

المفرق

أخبار محلية افتتاح المبنى الجديد لمديرية تعاون المفرق



 
 





الأكثر مشاهدة