تسليم الاسير عيدان إلكسندر للصليب الأحمر

06:45 م

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الوكيل الإخباري- قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنه جرى تسليم الاسير لدى حركة حماس، الإسرائيلي الأميركي عيدان إلكسندر. اضافة اعلان





وذكرت وكالة فرانس برس نقلا عن مصدر في حماس إبلاغ الحركة بتعليق إسرائيل عملياتها في غزة أثناء تسليم المحتجز عيدان ألكسندر.



رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال إن إعلان حركة حماس إطلاق سراح ألكسندر لن يقابل بوقف لإطلاق النار في قطاع غزة أو الإفراج عن أسرى فلسطينيين.