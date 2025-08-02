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تشغيل قسم النساء والتوليد في مستشفى المواصي الميداني غرب خان يونس

مستشفى المواصي الميداني
مستشفى المواصي الميداني
 
السبت، 02-08-2025 01:15 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، السبت، البدء بتشغيل قسم النساء والتوليد في مستشفى المواصي الميداني غرب محافظة خان يونس، وذلك في خطوة جديدة لتعزيز الرعاية الصحية التخصصية للنساء النازحات في منطقة نزوحهن.اضافة اعلان


ويشمل القسم الجديد تقديم خدمات الولادات الطبيعية والقيصرية، بالإضافة إلى رعاية ما قبل الولادة وما بعدها، والمتابعة الدورية للحوامل، وتنفيذ العمليات الجراحية النسائية الضرورية، ضمن بيئة طبية مؤهلة.

كما يضم القسم طاقما طبيا وتمريضيا متخصصا في طب النساء والتوليد، ويعمل على مدار الساعة لضمان الجاهزية التامة للاستجابة لأي حالة طارئة.

وأكد المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في المحافظات الجنوبية حيدر القدرة، أن تشغيل القسم يأتي ضمن خطة الجمعية لتوسيع التغطية الطبية الشاملة في مستشفى المواصي، استجابةً للاحتياجات الميدانية المتزايدة.

وقال القدرة "مع تزايد أعداد النساء الحوامل في مراكز الإيواء ومنطقة المواصي بعد أوامر الإخلاء الأخيرة، ونزوح مئات الآلاف من السكان إلى منطقة المواصي، ظهرت الحاجة الماسة إلى تشغيل قسم النساء والتوليد لتوفير بيئة صحية وآمنة تراعي احتياجات النساء في مراحل الحمل والولادة، وتضمن لهن خدمات طبية متكاملة في ظل ظروف النزوح القاسية".
 
 
gnews

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