 
الأربعاء 2025-02-05 04:23 م
 

تشييع جثمان الشهيد أيمن ناجي في ضاحية ارتاح جنوب طولكرم

جانب من تشييع جنازة الشهيد
جانب من تشييع جنازة الشهيد
الأربعاء، 05-02-2025 03:20 م
الوكيل الإخباري-   شيع أهالي ضاحية ارتاح جنوب مدينة طولكرم، جثمان الشهيد أيمن فادي قاسم ناجي (23 عاما)، الذي ارتقى قبل تسعة أيام برصاص الاحتلال.اضافة اعلان


وانطلق موكب التشييع فور وصول جثمانه الطاهر إلى منزل ذويه لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه، وسط التكبيرات والهتافات الوطنية الغاضبة المنددة بجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وعدوانه المتواصل على المدينة ومخيمها.

وتوجه المشيعون بجثمانه إلى مسجد ارتاح القديم للصلاة عليه، قبل مواراته الثرى في مقبرة الضاحية.

وكان الشهيد ناجي قد ارتقى برصاص الاحتلال مساء الثلاثاء الثامن والعشرين من الشهر الماضي، أثناء وجوده قرب المنزل الذي حاصرته قوات الاحتلال في وقته، حيث احتجزت جثمانه لبعض الوقت قبل تسليمه إلى إسعاف جمعية الهلال الأحمر الذي نقلته مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي.

وفا
 
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