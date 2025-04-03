تصريحات جديدة للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي

واضاف "نفذنا هجمات في سوريا على مواقع أسلحة شكلت تهديدا لنا".
وتابع "نواصل عملية متدرجة ولن نتوقف حتى نحرر جميع الاسرى الأحياء والأموات".
وبين "نعمل على منع تمركز قوات معادية في جنوب سوريا".
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