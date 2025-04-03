الخميس 2025-04-03 09:13 م
 

تصريحات جديدة للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي

إيفي دفرين المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ايفي دفرين
 
الخميس، 03-04-2025 07:11 م

الوكيل الإخباري-   قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "هاجمنا أكثر من 600 هدف في قطاع غزة لإعداد الأرض للدخول البري".

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 واضاف "نفذنا هجمات في سوريا على مواقع أسلحة شكلت تهديدا لنا".


 وتابع "نواصل عملية متدرجة ولن نتوقف حتى نحرر جميع الاسرى الأحياء والأموات".


وبين "نعمل على منع تمركز قوات معادية في جنوب سوريا".

 
gnews

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