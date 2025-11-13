تصعيد إسرائيلي جديد على القطاع

02:06 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/753702 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أفاد مراسل الجزيرة بوقوع غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي على المناطق الشرقية لمدينتي غزة وخان يونس فجر اليوم. اضافة اعلان





كما أفاد المراسل بأن الاحتلال نفذ غارة جوية شمال شرقي بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع. وفي حي التفاح شرقي مدينة غزة عمد الاحتلال إلى نسف مبان عدة في المنطقة.