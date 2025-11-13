تصعيد إسرائيلي جديد على القطاع

كما أفاد المراسل بأن الاحتلال نفذ غارة جوية شمال شرقي بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع. وفي حي التفاح شرقي مدينة غزة عمد الاحتلال إلى نسف مبان عدة في المنطقة.
-
