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تصعيد إسرائيلي خطير شمال غزة فجر الأربعاء

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 23-10-2024 06:12 ص

الوكيل الإخباري-   شهد شمالي قطاع غزة، فجر اليوم الأربعاء، تصعيدًا عسكريًا خطيرًا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث شنت الطائرات الحربية أكثر من 20 غارة على مناطق متفرقة من القطاع.

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وأفادت المصادر الطبية باستشهاد وإصابة العشرات، بينهم نساء وأطفال، إثر استهداف منازل المدنيين، حيث استهدفت غارة إسرائيلية منزلاً غرب جباليا البلد شمالي القطاع، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين.


وأكدت مصادر سماع دوي انفجارات قوية في منطقة الصفطاوي، وسط إطلاق نار مكثف من آليات الاحتلال.


كما استهدفت طائرات الاحتلال مخيم جباليا مستخدمة القنابل الثقيلة، بالإضافة إلى ضربات في منطقة التوام شمال غربي مدينة غزة، ومحيط بركة الشيخ رضوان.


وفي قصف سابق استهدف مدرسة زيد بن حارثة في بيت لاهيا، والتي كانت تؤوي نازحين، استشهد سبعة فلسطينيين.


وللأسبوع الثالث على التوالي، يواصل الاحتلال حصاره على شمال قطاع غزة، مستمرًا في قصف المنازل وتهجير السكان قسراً، مع منع إدخال المواد الغذائية والطبية والضروريات الأساسية. حيث وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي البقعة الجغرافية التي تستهدفها عمليات النسف والحرق للمباني السكنية في محافظة شمال قطاع غزة.


ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر 2023، بلغت حصيلة الشهداء 42,718 فلسطينيًا، وأُصيب 100,282 آخرون، في حصيلة غير نهائية بسبب وجود آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

 
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