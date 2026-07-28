تصعيد متواصل في الضفة.. اقتحامات إسرائيلية وهجمات للمستوطنين

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الوكيل الإخباري- تواصلت، الاثنين، عمليات الاقتحام الإسرائيلية والاعتداءات التي ينفذها مستوطنون في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع تحذيرات أممية من خطوات إسرائيلية تستهدف توسيع الاستيطان وإضفاء الشرعية على بؤر استيطانية. اضافة اعلان





واقتحمت قوات الاحتلال قرية المغير شمال شرق رام الله، وبلدة نحالين غرب بيت لحم، حيث أخطرت فلسطينيين بإخلاء 14 منزلًا ومنشأة تجارية تمهيدًا لهدمها.



ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفذت السلطات الإسرائيلية خلال النصف الأول من العام الجاري 341 عملية هدم، أسفرت عن تدمير 740 منشأة فلسطينية، وتضرر 923 فلسطينيًا، إلى جانب إصدار 254 إخطارًا جديدًا بالهدم بحجة البناء دون ترخيص.



وفي سياق متصل، صعّد مستوطنون اعتداءاتهم في عدد من مناطق الضفة الغربية، حيث هاجموا، بحماية قوات الاحتلال، تجمع عرب العراعرة البدوي شمال القدس، ما أسفر عن إصابة فلسطينيين.



كما أصيب فلسطينيان جراء اعتداء نفذه مستوطنون في بلدة جبع قرب رام الله، فيما أصيب مسن خلال هجوم آخر على أطراف قرية بيت دجن شرق نابلس.



واستولى مستوطنون على منزل قيد الإنشاء في قرية دير عمار غرب رام الله، فيما هاجم آخرون أطراف قرية برقا واقتحموا حظيرة للمواشي في محاولة للاستيلاء على عدد منها، قبل أن يتصدى لهم الأهالي ويجبروهم على الانسحاب.



وفي محافظة نابلس، هاجم مستوطنون أطراف قرية عصيرة القبلية وأطلقوا الرصاص الحي، قبل أن تقتحم قوات الاحتلال القرية، دون تسجيل إصابات أو اعتقالات.



وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال قصي غيث، نجل محافظ القدس عدنان غيث، عقب اقتحام بلدة سلوان، وسط إفادات محلية بتعرضه للضرب قبل نقله إلى أحد مراكز التحقيق.



من جانبه، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) توثيق أكثر من 1330 حادثة تورط فيها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري.





