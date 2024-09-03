تطعيم 74 ألف طفل باليوم الثاني من الحملة ضد شلل الأطفال بغزة

الوكيل الإخباري- أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس تطعيم نحو 74 ألف طفل ضد شلل الأطفال في غزة في اليوم الثاني من الحملة.

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وأضاف أن من المقرر تطعيم أغلب الأطفال المتبقين في وسط قطاع غزة بحلول نهاية اليوم.