تطعيم 74 ألف طفل باليوم الثاني من الحملة ضد شلل الأطفال بغزة

وأضاف أن من المقرر تطعيم أغلب الأطفال المتبقين في وسط قطاع غزة بحلول نهاية اليوم.
ودعا كل الأطراف إلى مواصلة احترام الهدن الإنسانية في قطاع غزة.
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