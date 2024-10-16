تطعيم 92 ألف طفل في غزة ضد "الشلل" في المرحلة الثانية من التطعيم

وأوضح المكتب في بيان نشر مساء الثلاثاء أن لمرحلة الثانية من التطعيم التي انطلقت يوم الاثنين الماضي الموافق 14 سبتمبر ستستمر مدة 12 يوما، ومن المتوقع أن يتلقى 591.700 طفل دون سن 10 سنوات الجرعة الثانية من اللقاح.
وبينما تستمر الجولة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة، شدد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية على أهمية احترام الأطراف لفترات الهدن الإنسانية المتفق عليها لضمان قدرة الأمم المتحدة وشركائها على الوصول إلى الأطفال المحتاجين إلى لقاح شلل الأطفال.
روسيا اليوم
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