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تطعيم 92 ألف طفل في غزة ضد "الشلل" في المرحلة الثانية من التطعيم

إحدى المدارس التابعة للأونروا التي تحولت لملجأ للنازحين في شمال قطاع غزة
إحدى المدارس التابعة للأونروا التي تحولت لملجأ للنازحين في شمال قطاع غزة
الأربعاء، 16-10-2024 11:57 ص
الوكيل الإخباري- أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية أن أكثر من 92 ألف طفل في قطاع غزة تلقوا التطعيمات ضد شلل الأطفال خلال اليوم الأول من المرحلة الثانية للتطعيم.اضافة اعلان


وأوضح المكتب في بيان نشر مساء الثلاثاء أن لمرحلة الثانية من التطعيم التي انطلقت يوم الاثنين الماضي  الموافق 14 سبتمبر ستستمر مدة 12 يوما، ومن المتوقع أن يتلقى 591.700 طفل دون سن 10 سنوات الجرعة الثانية من اللقاح.

وبينما تستمر الجولة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة، شدد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية على أهمية احترام الأطراف لفترات الهدن الإنسانية المتفق عليها لضمان قدرة الأمم المتحدة وشركائها على الوصول إلى الأطفال المحتاجين إلى لقاح شلل الأطفال.

روسيا اليوم
 
gnews

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