تطورات التوصل لصفقة تبادل أسرى ووقف الحرب على قطاع غزة

الوكيل الإخباري- نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن جولة المفاوضات المرتقبة الخميس المقبل لن تحدث اختراقا بل تهدف إلى تحريك المفاوضات الرامية لإبرام صفقة لتبادل الأسرى، في حين كررت واشنطن الدعوة لوقف إطلاق النار في غزة.



وقالت الهيئة نقلا عن مصادرها إن جمود مفاوضات صفقة التبادل تسبب في توتر العلاقة بين الوفد الإسرائيلي المفاوض والمستوى السياسي.



وأضافت أن الحراك الأميركي الذي ستشهده المنطقة يهدف إلى الضغط على إسرائيل وحركة حماس لإبرام صفقة التبادل.



وفي السياق، نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين قولهم إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أخبر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت -أول أمس الجمعة- أنه يفكر في زيارة الشرق الأوسط الأسبوع المقبل.



وقالت هذه المصادر إن بلينكن كشف لغالانت أن الهدف من زيارته هو الانضمام لجهود وقف إطلاق النار في غزة وتجنب التصعيد.



وأضافت أن احتمالات زيارة الوزير الأميركي ستنخفض إذا كان هناك تصعيد كبير في الشرق الأوسط الأسبوع المقبل، في إشارة إلى رد محتمل من قبل إيران على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية في طهران ومن حزب الله اللبناني على اغتيال القيادي البارز فؤاد شكر في ضاحية بيروت الجنوبية.



وكان قادة قطر ومصر والولايات المتحدة دعوا الخميس الماضي إسرائيل وحركة حماس لاستئناف محادثات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى يوم 15 أغسطس/آب في الدوحة أو القاهرة.