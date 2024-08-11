تطورات التوصل لصفقة تبادل أسرى ووقف الحرب على قطاع غزة

وقالت الهيئة نقلا عن مصادرها إن جمود مفاوضات صفقة التبادل تسبب في توتر العلاقة بين الوفد الإسرائيلي المفاوض والمستوى السياسي.
وأضافت أن الحراك الأميركي الذي ستشهده المنطقة يهدف إلى الضغط على إسرائيل وحركة حماس لإبرام صفقة التبادل.
وفي السياق، نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين قولهم إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أخبر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت -أول أمس الجمعة- أنه يفكر في زيارة الشرق الأوسط الأسبوع المقبل.
وقالت هذه المصادر إن بلينكن كشف لغالانت أن الهدف من زيارته هو الانضمام لجهود وقف إطلاق النار في غزة وتجنب التصعيد.
وأضافت أن احتمالات زيارة الوزير الأميركي ستنخفض إذا كان هناك تصعيد كبير في الشرق الأوسط الأسبوع المقبل، في إشارة إلى رد محتمل من قبل إيران على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية في طهران ومن حزب الله اللبناني على اغتيال القيادي البارز فؤاد شكر في ضاحية بيروت الجنوبية.
وكان قادة قطر ومصر والولايات المتحدة دعوا الخميس الماضي إسرائيل وحركة حماس لاستئناف محادثات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى يوم 15 أغسطس/آب في الدوحة أو القاهرة.
واتُّهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإفشال جولات المفاوضات السابقة إما بوضع شروط جديدة أو بالتصعيد وتنفيذ اغتيالات.
-
أخبار متعلقة
-
مسؤول سابق في الموساد: السنوار لم يضعف بل ازداد قوة خلافا لكل التقديرات
-
مصابون في غارات إسرائيلية على مدينة حمد
-
وزير إسرائيلي يدعو للتعامل مع جنين كغزة
-
طائرات الاحتلال تقصف بلدة بخان يونس
-
إيران: سنرد بشكل قانوني وحاسم على اغتيال هنية
-
سي إن إن: إسرائيل استخدمت قنبلة أميركية بقصف مدرسة التابعين
-
مظاهرات أمام مقر نتنياهو بالقدس تطالب بصفقة وانتخابات مبكرة
-
إعلام إسرائيلي: مصر والسلطة تبحثان تمكين السلطة من السيطرة على معبر رفح